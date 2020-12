L’amour est dans le pré : Mathieu et Alexandre insultés et menacés de mort

Ils vont se dire oui ! Ce lundi 14 décembre 2020, Karine Le Marchand présentait le dernier bilan de "L’amour est dans le pré" saison 15. Une soirée riche en émotions pour l’animatrice, mais aussi pour les agriculteurs qui ont trouvé leur moitié. Parmi eux, Mathieu et Alexandre sont apparus ensemble plus heureux que jamais. Très amoureux de son compagnon, le premier a profité de l’entretien avec l’acolyte de Stephane Plaza pour faire une belle déclaration à son cher et tendre à travers une lettre… dans laquelle il lui a fait sa demande.

Un beau moment qui a ému les tourtereaux, mais aussi Karine Le Marchand qui n’a pu contenir ses larmes. Si le couple est désormais sur un petit nuage et s’attèle aux préparatifs de son grand jour, l’aventure n’aura pas été de tout repos. Dans les colonnes du Parisien, le duo phare de cette nouvelle saison s’est confié sur les nombreuses "lettres d'insultes et des menaces de mort" envoyées par des téléspectateurs pendant la diffusion de l’émission.

La réaction du père d'Alexandre en découvrant son homosexualité

Leurs entourages professionnels n'ont par ailleurs pas été tendres : "C'est un univers très macho où, même si je n'ai jamais caché mon homosexualité, j'ai dû prouver dix fois plus mes compétences avant de me faire accepter", a commencé par révéler Mathieu. "Nous ne sommes pas des militants de la cause gay", insiste le couple, "Mais nous avons l'espoir et le sentiment que notre médiatisation va libérer la parole, chez les agriculteurs et là où le sujet est encore tabou". De son côté, Alexandre semble avoir trouvé sa place : "Dans le milieu hippique, je ne suis pas le seul gay, même si ce sujet n'y est pas clairement évoqué. Quand je l'ai annoncé à ma famille en 2011, mon père ne m'a pas parlé pendant dix-huit mois, avant de s’excuser".

Avant d’ajouter : "Aujourd’hui, il adore Mathieu et il est sincèrement heureux de me voir épanoui". Plus heureux que jamais, les deux hommes ont confié que "la terrible épreuve" qu’ils ont dû surmonter "à la fin de l’été" les a rapprochés. Alors qu’il apprend qu’Alexandre est victime d'une très grave chute de cheval, Matthieu "fonce" à l'hôpital : "Je l'ai attendu dans sa chambre de 14h30 à 23 heures", s’est-il souvenu les larmes aux yeux.

Par C.F.