Lara Fabian en couple : qui est son mari Gabriele Di Giorgio ?

Il y a quelques mois, les caméras de "50 minutes inside" ont suivi le quotidien de Lara Fabian au Canada, dans le quartier chic et familial de Westmount où elle s'est installée il y a deux ans avec son mari, Gabriel Di Giorgio. Si la chanteuse n'a pas hésité à traverser l'Atlantique avec sa fille Lou (11 ans), c'est pour démarrer une toute nouvelle aventure. En effet, il lui a été proposé un fauteuil de coach dans "La Voix", la version québécoise de "The Voice". "On est arrivé ici le 8 octobre 2017, parce qu'ils m'ont quand même appelé pour être coach à 'La Voix'. Un mois après, il fallait que je sois là", précisait-elle. Au terme d'une intense compétition, l'artiste a réussi à mener sa candidate Geneviève Jodoin à la victoire en juillet dernier. Il s'agissait de la saison 7 du programme.

"J'ai beaucoup de chance"

Depuis plusieurs années, Lara Fabian partage la vie de Gabriel Di Giorgio, un magicien. Ils se sont mariés en 2013 en Sicile et ne se quittent plus depuis. Dans le reportage de "50 minutes inside", la chanteuse s'était livrée sur leur relation, expliquant à quel point la communication faisait partie intégrante de leur amour. "S'il y a le moindre détail qui nous dérange, on s'en parle. On ne se couche jamais fâchés (...) L'amour, c'est un geste (...) C'est vraiment la personne la plus extraordinaire dans ce sens (...) J'ai beaucoup de chance", disait-elle.

En 2015, Lara Fabian avait raconté sa rencontre avec Gabriel Di Giorgio. Un coup de foudre qui a eu lieu en 2012, en Sicile. Elle était alors coach vocal sur un projet de comédie musicale, lui était membre de la troupe. "Ce jour-là, je suis une version lessivée de moi-même : pas coiffée, pas maquillée et pas vraiment habillée à mon avantage. Pourtant... J'apprendrai plus tard qu'en un seul regard, Gabriel en est certain : je suis la femme de sa vie !" confiait-elle à Paris Match.

