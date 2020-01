Lara Fabian maman : comment elle préserve sa fille Lou

Cette année, pour la neuvième saison de The Voice, la production du célèbre télé-crochet de TF1 a choisi d'opérer de nombreux changements radicaux. A commencer par le jury. Si Mika et Jenifer ont cédé leur place, d'autres figures emblématiques de la chanson française ont déjà pris leurs aises : Marc Lavoine, Pascal Obispo, Amel Bent et Lara Fabian. Cette dernière a d'ailleurs fait sensation lors de la grande première, diffusée samedi 18 janvier. Il faut dire que Lara Fabian connait un succès planétaire depuis plusieurs années maintenant, s'imposant comme l'une des chanteuses francophones les plus connues dans le monde. Un succès qu'elle doit à un travail acharné, et un rythme de vie à cent à l'heure. Parfois peut-être un peu trop. Il y a quelques jours, Lara Fabian expliquait ainsi qu'elle avait souffert d'un "Vertige de Ménière" lors de sa dernière tournée, ce qui l'avait contrainte à annuler plusieurs de ses concerts.

Lara Fabian maman discrète

En plus d'être une superstar de l'industrie musicale, Lara Fabian est aussi et surtout une maman dévouée. Le 20 novembre 2007, la chanteuse a donné naissance à une petite fille prénommée Lou, fruit de ses amours passées avec le réalisateur d'émissions, Gérard Pullicino. Si le couple s'est séparé fin 2012, Lara Fabian a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de Gabriel di Giorgio, avec qui elle s'est mariée en 2013. Ensemble, les tourtereaux filent le parfait amour au Québec, où ils vivent avec Lou. Sur la scène médiatique, Lara Fabian a toujours eu à cœur de préserver sa fille du feu des projecteurs, consciente de la pression que cela pourrait représenter pour elle. Mais en décembre dernier, la chanteuse a dérogé à cette règle en postant un tendre cliché de sa fille, qui est apparemment très branchée maquillage ! Une grande première pour Lara Fabian, qui a attendu des années avant de dévoiler le visage de sa progéniture.

Par Sarah M