Lara Fabian quitte The Voice et dévoile les raisons sur Instagram

Ce lundi 24 août, Pascal Obispo a annoncé vouloir faire "une pause". Le chanteur ne participera donc pas à la prochaine saison de "The Voice" et laisse sa place à Florent Pagny qui signe son grand retour. Une décision que Pascal Obispo a prise pour se consacrer à un nouveau projet qu’il prépare "depuis de longs mois", comme il l’a expliqué sur son compte Instagram. Cette annonce surprenante a été suivie de près par celle de Lara Fabian, qui elle aussi a pris la décision de s’écarter du télé-crochet.

"J’ai pris la décision de rester au Québec"

La chanteuse a annoncé ce lundi 24 août 2020 sur son compte Instagram que la saison 10 de "The Voice" se ferait sans elle… à cause du Covid-19. "Mon aventure The Voice a été un véritable bonheur, une possibilité de faire ce que j’aime peut-être le plus dans mon métier : transmettre et accompagner. Les tournages ont été intenses en émotion et en découvertes humaines et artistiques", a-t-elle commencé avant d’expliquer à ses fans : "Je ne pourrais malheureusement pas, cette année, faire partie des coachs et retrouver mon fauteuil rouge, la situation sanitaire étant particulièrement trouble et imprévisible, j’ai pris la décision de rester au Québec afin de ne pas mettre en danger les tournages si la situation que nous traversons devait empirer et m’empêcher de répondre à mes engagements". Lara Fabian laisse sa place de coach à Vianney, nouvelle recrue de la famille "The Voice". Alors que la production du télé-crochet de TF1 avait déjà proposé plusieurs fois à Vianney de devenir coach, le chanteur a décidé de tenter l’expérience après avoir pris deux ans de pause dans sa carrière. "Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça", écrit-il sur Instagram.

Par Matilde A.