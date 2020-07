Laura Smet en guerre avec Laeticia Hallyday, Jean-Claude Camus réagit

Laeticia Hallyday est sortie du silence auprès de Paris Match. Et alors que la veuve de Johnny Hallyday a évoqué pour la première fois l’accord passé avec Laura Smet et David Hallyday concernant l’héritahe du chanteur disparu, la mère de Jade et Joy s’est attirée la colère de Laura Smet. Cette dernière a fait part de sa colère au micro de RTL : "On est sur le 1m de distance en ce moment. Là ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense. Parce qu’il n’y aura jamais de paix possible. A partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père… Je parle pour moi en tout cas, je ne parlerais jamais pour David. Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait et qu'on passe à autre chose. Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine, je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Je suis actrice, je réalise des choses… Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses".

"Ce que dit Laura me rend bien triste"

Face aux propos de Laura Smet, Jean-Claude Camus qui fut le producteur de Johnny Hallyday pendant plus de 35 ans, a tenu à prendre la défense de Laeticia Hallyday. Au micro de BFMTV, Jean-Claude Camus a déploré l’attitude de la fille de Johnny Hallyday : "Ce que dit Laura me rend bien triste. J'ai lu les grandes déclarations de Laeticia dans le journal qui va sortir (Paris Match), déclarations qui ne sont que bienveillance et où elle cherche à réconcilier la famille. Il y a un moment où c'est l'heure du pardon. Et je pense que si Johnny là-haut nous entend (...), il serait tellement heureux que tous ses enfants puissent se retrouver. Ne relançons pas la polémique, de grâce, il y en a eu assez".

Par Alexia Felix