Laura Tenoudji prend une décision qui attriste ses fans

Laura Tenoudji aura vécu un confinement très particulier. En effet, elle a été touchée, ainsi que son mari Christian Estrosi par le coronavirus au tout début de la crise. Soigné à la chloroquine, le couple a réussi à s'en sortir, après quelques semaines difficiles malgré tout.

Chroniqueuse dans Télématin, les équipes ont dû arrêter le tournage à cause du coronavirus et des mesures imposées par le gouvernement. Les adeptes du programme déçus par cet arrêt, on pu se consoler avec le nouveau format proposé par l'animatrice.

En effet, Laura Tenoudji a mis en place Good Morning Insta. Un rendez-vous matinal qui a rapidement fait le bonheur des fans. Elle s'était confiée à ce sujet dans Voici en avril dernier. "Les premiers lives étaient vraiment artisanaux, on ne savait pas de quoi on allait parler, on échangeait, on se disait qu'on allait juste se faire des échanges à brûle-pourpoint et ça a commencé comme ça. Au fur et à mesure, on y a pris goût et ça s'est un peu professionnalisé, tout en étant à la fois toujours artisanal".

la fin d'une belle aventure

Fin du confinement oblige, Laura Tenoudji doit reprendre la route du plateau de Télématin et donc cesser Good Morning Insta. Elle a annoncé la nouvelle sur son compte, non sans nostalgie. "Rendez-vous demain à 10h pour notre dernier Good Morning Insta. On compte sur vous". Une fin qui attriste les nombreux abonnés : "Bah c'est fou car franchement je vais regretter le confinement, l'impression d'avoir partagée belle aventure, merci", "Ah non ! On s’y était habitué", "Non !!! Trop triste" ou encore "Vous allez nous manquer".

Face à ces nombreux commentaires de soutien, l'épouse de Christian Estrosi n'a pas exclu un probable retour de ces lives. "L’idée sur Instagram n’était pas de dupliquer l’émission, c’était d’apporter quelque chose de différent. En fonction de la date de la reprise, je vais voir comment je m’organise, mais c’est vrai qu’on aimerait créer un petit rendez-vous hebdomadaire" confiait-elle une nouvelle fois à Voici.

