Laura Tenoudji : sa belle déclaration à Christian Estrosi pour son anniversaire

Le couple nage dans le bonheur. Mariés depuis 2016, Christian Estrosi et Laura Tenoudji ne se quittent plus. Ils forment une belle famille recomposée de 4 enfants. Le maire de Nice a eu deux enfants de son précédent mariage Laetitia et Laura, l'animatrice de Télématin un petit garçon, Milan et en 2017, ils ont donné naissance à une petite fille prénommée Bianca. Malgré un début d'année compliquée, ils sont plus soudés que jamais. En effet, le couple a été touché par le coronavirus au tout début de la crise. Ils se sont confiés sur le sujet à plusieurs reprises notamment après avoir pris le traitement recommandé par le professeur Didier Raoult, la chloroquine.

un couple soudé

Déconfinement oblige, ils ont pu reprendre leurs activités respectives. Laura Tenoudji a retrouvé les chemins du plateau de Télématin et Christian Estrosi a pu savourer sa victoire aux élections municipales. Le second tour, interrompu à cause de la crise du coronavirus a eu lieu ce dimanche 28 juin. Il a été réélu avec 59,31% des voix. Une élection haut la main qui a rendu sa femme plus que fière. Dans un post Instagram, elle a tenu à le féliciter. "Félicitations mon amour. Tellement fière de toi et des Niçois".

Et ce mercredi 1er juillet, la chroniqueuse a une nouvelle fois mis à l'honneur son mari dans un post Instagram. Pour son 65ème anniversaire, elle a posté plusieurs clichés qu'elle a légendés : "Happy birthday au Meilleur mari du monde, au meilleur père et au meilleur maire aussi".

Par J.F.