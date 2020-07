Laura Tenoudji : sa mise au point radicale sur Instagram

"Hello. We are interested in posting our stuff on your page as an paid promotion". Soit, "bonjour, nous sommes intéressés pour poster nos trucs sur votre page comme une publicité". Ce message, Laura Tenoudji l'a déjà reçu à de nombreuses reprises. La journaliste de Télématin et femme de l'homme politique Christian Estrosi compte en effet près de 55 000 followers sur Instagram, de quoi allécher les annonceurs. Mais visiblement, elle n'est pas intéressée et le fait savoir : "JE NE SUIS PAS UNE INFLUENCEUSE", écrit-t-elle en commentaire de son post Instagram. "Je suis journaliste et n'accepte aucune rétribution financière en échange d'une publication." C'est on ne peut plus clair et précis.

Une droiture appréciée de ses followers

Sur Instagram, il est très facile de se faire de l'argent en publiant des photos "sponsorisées" sans pour autant avertir sa communauté. De nombreux influenceurs gagnent ainsi beaucoup d'argent en faisant de la pub pour des montres, des habits ou encore des hôtels. Laura, elle, refuse. Une démarche saluée par ses fans qui n'ont pas hésite à le lui faire savoir en commentaire. "Bravo je vous apprécie encore plus", "Bravo Laura belle mentalité", "C'est tout à votre honneur chère Laura. Merci pour votre honnêteté et votre droiture", "Gardez votre libre arbitre", peut-on ainsi lire sous la publication.

Journaliste sur France 2, Laura Tenoudji a tenu une chronique sur Instagram durant tout le confinement appelée "Good Morning Insta" qui lui a value de nombreux compliments. Depuis la fin de cette période un peu spéciale, la maman de Bianca a repris le chemin des plateaux de télévision et arrêté sa chronique quotidienne sur Instagram, au grand dam de ses fans.

Par Mélanie C.