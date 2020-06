Laura Tenoudji : Un tendre moment de complicité avec sa fille Bianca dévoilé

Comme de nombreux autres parents en France, Laura Tenoudji s’est occupée de ses enfants durant le confinement. Un moment simple pour le fils de la journaliste, mais compliqué pour Bianca, la fille de Laura Tenoudji : "Mon fils a 10 ans et demi, il a bien compris. Il pose des questions et on se parle beaucoup. Il est un peu inquiet pour son oncle, mon petit frère, qui est très touché par le coronavirus, mais heureusement, il commence à aller mieux. Ma fille ne comprend pas. Bianca a 2 ans et demi, elle veut voir ses copines. D’un autre côté, elle profite d’avoir ses deux parents avec elle, au quotidien, ça équilibre", avait confié Laura Tenoudji à Gala en mars dernier. Et alors que Laura Tenoudji a finalement repris le chemin du travail, elle n’en oublie pas pour autant de passer du temps avec sa fille.

Une tendre partie de cache-cache

Malgré sa reprise de sa vie professionnelle, Laura Tenoudji partage des moments de complicité avec sa petite Bianca. Sur Instagram, la journaliste de Télématin a dévoilé une vidéo très touchante de la petite fille de bientôt 3 ans. De dos, Bianca en pleine partie de cache-cache s’amuse à compter : "1, 2, 3, 4, 5 et 6 !". Face à ces images, les internautes se sont montrés très émus : "Moment de pur bonheur", "Ce petit bout d'chou partage beaucoup de choses avec maman et papa", "C’est trop craquant", "J’adore elle est trop chou".

Par Alexia Felix