Laurence Boccolini bientôt dans une comédie musicale ? Elle répond

Sous son énorme costume de licorne, Laurence Boccolini a épaté les spectateurs et le jury de "Mask Singer". Tout au long de l'aventure, l'animatrice phare de TF1 a dévoilé ses talents cachés de chanteuse et d'interprète qui lui ont valu d'être la grande gagnante de cette première édition en France, mais aussi d'être approchée pour jouer dans… une comédie musicale.

Celle qui était aux commandes de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" au côté de Christophe Dechavanne s'est confiée auprès du "Parisien" sur sa participation au programme animé par Camille Combal pendant plus d'un mois. "Cette expérience m'a redonné envie de chanter, et m'a redonné confiance. On m'a proposé de chanter dans une comédie musicale". Si la maman de la petite Willow n'a pas encore répondu à l'offre, elle se dit prête "pour le plaisir" à créer des spectacles avec des chansons. "Mais à 56 ans, je ne vais pas démarrer une carrière de chanteuse".

Laurence Boccolini dans "Josephine Ange Gardien"

Théâtre, chanson, animation, comédie ou encore écriture de scénario… Désormais, Laurence Boccolini se dit "ouverte à tout" sauf pour la radio dont elle qualifie son expérience à Europe 1 de "souffrance". Très prochainement, ses fans la retrouveront dans la série de France 3 "Mongeville" et sur TF1 dans un épisode de "Joséphine Ange gardien". En attendant, elle animera ce vendredi 10 janvier "Le Grand concours des animateurs", spécial Pièces Jaunes, sur TF1.

Par C.F.