Laurence Boccolini brune sur Instagram, ce cliché qui étonne ses fans

Mardi 25 février, Laurence Boccolini a partagé un souvenir sur son compte Instagram. Il s'agit d'une photo prise sur le tournage du film "Tu peux garder un secret ?" d'Alexandre Arcady. Serait-elle nostalgique ? Elle écrit en légende, "Woooo je tombe sur cette photo ce matin. Quelle tête (j'adorais jouer ce personnage) et quels souvenirs ! Avec Pierre Arditti (je t'aimerai toujours pour ton humour ta bienveillance et tes conseils). (…) Même si ce film ne fut pas un carton, j'ai adoré ce rôle de DRH complètement à l'ouest (…) Voilà c'était mon cadeau du jour à tous ! (…)" En tout cas il y a un détail qui n'a pas échappé aux fans de la grande gagnante de "Mask Singer" c'est sa couleur de cheveux ! En effet, pour les besoins du film qui remonte à 2008, l'animatrice du "Maillon Faible" était brune, ce qui n'est pas du goût des internautes…

Une couleur de cheveux qui fait réagir !

Parmi les commentaires, les internautes sont plutôt divisés sur la couleur de cheveux. Et ceux qui préfèrent la couleur naturelle de l'animatrice, c’est-à-dire blonde, n'hésitent à lui dire. Parmi leurs commentaires : "Vous n'avez pas changée ! Toujours aussi belle ! Mais j'avoue, je vous préfère en blonde!", "Le blond vous révèle je trouve… Même si vous êtes une ravissante et jolie femme", "Sans vos manquer de respect chère Laurence, je vous préfère en blond". Les internautes peuvent se rassurer, Laurence Boccolini n'a pas l'intention de se teindre les cheveux. Si l'animatrice est moins présente actuellement sur le petit écran, c'est parce qu'elle prépare de nombreux projets. Celle qui est revenue sur ses débuts à la radio se concentre sur son métier d'actrice et sera en tournage pour la série "Mongeville" diffusée sur France 3, elle apparaîtra également au générique d'un épisode de "Joséphine, ange gardien" sur TF1.

Par Valentine V.