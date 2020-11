Laurence Boccolini : cette célèbre émission de TF1 qu’elle a refusée d’animer

Laurence Boccolini était l’invitée d’Eric Dussart et Jade dans l’émission "On refait la télé" ce samedi 21 novembre 2020. Sur les ondes de RTL, l’animatrice a évoqué sa récente arrivée au sein de France Télévisions. En effet, en août dernier, Laurence Boccolini a créé la surprise en quittant TF1 après vingt ans de bons et loyaux services. Un choix qu’elle ne regrette absolument pas. "Déjà je travaille donc c’est plus simple", explique-t-elle, pointant clairement du doigt le fait que TF1 ne la sollicitait plus. Ce qu’elle aime chez France Télévisions, c’est cette liberté que la direction lui accorde. "On me demande mon avis. Pas sur tout mais j’étais impliquée dans la création de l’émission (Les comiques préférés des Français : 50 ans d'humour, ndlr). C’est un truc que je ne connaissais plus depuis des années. C’est agréable", précise Laurence Boccolini.

"Je ne peux pas présenter ça"

Puis l’animatrice a fait une révélation de taille. La maman de Willow a confié à Eric Dussart qu’elle a refusé de présenter une célèbre émission : "Danse avec les stars" ! "On ne parle pas, on vous dit ce qu'il y a à dire dans l'oreillette, on vous dit tout le temps de vous dépêcher, on vous dit qu'il faut interviewer tel danseur (...) Moi je ne peux pas présenter ça, je ne sais pas le faire bien", a-t-elle lâché. Laurence Boccolini a tout de même joué le jeu le temps d’un soir. Elle avait animé DALS avec Sandrine Quétier en 2017. Mais cette expérience n’a pas été à la hauteur de ses attentes. "À cause de moi, tous mes petits camarades sont tous collés parce qu'il a bien fallu présenter 'Danse avec les stars', (...) chacun un prime. Et quand c'était mon tour, je me suis dit 'T'as bien fait de ne pas le faire, t'aimes pas du tout’", a-t-elle reconnu sur RTL.

Par Matilde A.