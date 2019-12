Laurence Boccolini convalescente : elle donne des nouvelles de sa santé

En mai dernier, la santé de Laurence Boccolini inquiétait. Sur Instagram, l’animatrice de 56 ans avait annoncé qu’elle avait été hospitalisée en urgence suite à une infection des reins mal soignée. Infection contractée lors du tournage du revival de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", qu’elle a co-animé avec Christophe Dechavanne. Un médecin l’avait sauvée in extremis de la mort. Invitée sur les ondes de RTL, en juillet dernier, la gagnante de "Mask Singer" avait donné de ses nouvelles. "J’ai eu quelques soucis en revenant donc je pense que dans plusieurs mois, je serai un peu rétablie", déclarait-elle. Et de poursuivre, évoquant son calvaire : "à Paris, trois semaines après, ça allait de plus en plus mal et en fait j’ai fait une pyélonéphrite, je suis passée à quelques heures de la septicémie, donc j’ai vraiment failli mourir".

"Mask Singer", une aventure réparatrice

Cinq mois après ces déclarations, Laurence Boccolini a de nouveau donné des nouvelles de sa santé dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Des nouvelles qui sont beaucoup plus rassurantes. "Je me remets doucement", a-t-elle confié. "J’ai perdu beaucoup de cheveux mais ils commencent à repousser petit à petit", a ajouté la maman de Willow. Convalescente après son infection, Laurence Boccolini fait aussi preuve de résilience. "Je me dis que j’ai de la force et je n’ai aucune envie de me laisser abattre". Son aventure dans "Mask Singer", sous le masque de la Licorne, lui avait fait le plus grand bien. "J’ai été touchée car j’ai vécu une année épouvantable où j’ai failli mourir. Chanter sur ce plateau m’a fait énormément de bien (…) Je me suis dit que l’univers ne pouvait pas ne pas apporter des choses réparatrices", a avoué l’ex-présentatrice de "Money Drop". "'Mask Singer' a été une formidable thérapie", d'après elle.

Par Laura C-M