Laurence Boccolini en froid avec Christophe Dechavanne ? Elle met les choses au clair

Laurence Boccolini est l'un des visages phares de TF1. Après avoir remporté la finale de "Mask Singer" avec son déguisement de Licorne, Laurence Boccolini, qui pourrait bientôt être dans une comédie musicale, reviendra sous le feu des projecteurs ce vendredi 10 janvier 2020. Elle animera "Le Grand Concours des animateurs", une émission consacrée à tous les présentateurs de la première chaîne. Lors d'une interview accordée à Buzz TV (Le Figaro), la femme de Mickaël Fakaïlo a d'ailleurs partagé son enthousiasme : "C’est la première fois que nous arrivons à tous les avoir car soit ils tournent, soit ils sont absents !". Cependant, un animateur manque à l'appel et il s'agit de Christophe Dechavanne... Des rumeurs concernant des tensions entre Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne avaient vu le jour suite à leur participation en 2019 à l'émission : "Je suis une célébrité sortez-moi de là" et la présentatrice du "Grand Concours des animateurs" a tenu a mettre les choses au clair !

"Je donnerai peut-être ma version un jour"

Concernant l'absence de Christophe Dechavanne dans le "Grand Concours des animateurs", Laurence Boccolini, qui avait frôlé la mort, a expliqué : "Je n’ai pas lancé les invitations. Ce n’est pas moi qui les appelle un par un.". Cependant, elle ne tient pas à s'exprimer sur sa relation avec l'animateur français. Elle a ajouté à Buzz TV : "Ma version, je ne l’ai pas donnée et je n’en ai pas envie ! Quand vous êtes un mois en circuit fermé avec 150 personnes dans la jungle, dans un jeu où vous voyez tout le temps les mêmes personnes, des choses se passent. Maintenant, je n’ai plus envie d’en parler parce qu’on m’a fait dire des choses que je n’ai jamais dites. Je donnerai peut-être ma version un jour.". Il faudra donc patienter avant de connaître le fin mot de l'histoire.

Par Solène Sab