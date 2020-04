Laurence Boccolini : furieuse, elle menace de quitter Instagram

Depuis le début du confinement, Laurence Boccolini gâte régulièrement ses abonnés avec des petites vidéos dans lesquelles elle pousse la chansonnette. Son passage remarqué dans Mask Singer lui a en effet donné envie de dévoiler plus souvent ses talents de chanteuse et c'est donc sur Instagram qu'elle se livre à sa nouvelle passion.

Ce mercredi 22 avril 2020, l'animatrice de TF1 signe en revanche un post plein de tristesse et de colère sur le fameux réseau social. Laurence Boccolini qui a déjà fermé ses comptes Twitter et Facebook vient en effet de publier un petit texte dans lequel elle explique pourquoi elle envisage de quitter Instagram également. La maman de Willow explique ne plus supporter la horde d'insultes, de critiques et de messages négatifs qu'elle reçoit à longueur de journée.

"Je suis au bout de mes forces"

Laurence Boccolini en a profité pour pousser un nouveau coup de gueule contre certaines marques de produits amincissants qui utilisent son image sans son accord pour convaincre les internautes de l'efficacité de leurs produits. De quoi rendre furieuse l'animatrice : "Je vous avoue que je suis au bout de mes forces. Je n’en peux plus de ces commentaires, des insultes à propos de ces produits, arnaques absolues que je dénonce depuis des années, explique-t-elle. Comment peut-on croire qu’une gélule peut vous faire perdre 20 kilos en un mois sans aucun effort ? Je ne sais plus quoi faire, dire, répéter…".

N'arrivant plus à gérer entre l'apparition de ces pubs mensongères et la colère des internautes à son égard, Laurence Boccolini envisagerait donc de quitter Instagram : "Je gardais Instagram parce que c’est tellement plus intéressant, bienveillant et on peut y suivre tant de choses, de pays, de médias, d’artistes. Mais si tous les jours je dois répondre à propos de ces produits miracles dont les créateurs volent nos photos et vendent du rêve du fantasme... Si il n’y a pas un peu de bon sens derrière tout ça il faudra aussi que je ferme mon dernier compte sur les réseaux sociaux".



Par E.S.