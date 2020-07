Laurence Boccolini insultée et menacée, elle pousse un coup de gueule contre Facebook

Depuis plusieurs mois, Laurence Boccolini est la cible de nombreuses arnaques sur la Toile. Ainsi, l’image de l’animatrice est souvent utilisée pour vendre des produits miracles. Régulièrement insultée et menacée par des internautes en colère, Laurence Boccolini a tenu à faire une mise au point sur son compte Instagram. Face à l’inaction de Facebook, Laurence Boccolini a fait part de sa colère : "Je me fais insulter, critiquer et accuser de faire de la pub pour des produits miracles à longueur de journée. Merci Facebook France qui renvoie la balle à sa maison mère en Irlande en fait tout le monde s’en fout. Pendant ce temps les gens sont arnaqués de 198 euros uniquement sur leur naïveté. Je passe mes journées à leur répondre que je n’y suis pour rien".

"C’est une honte absolue"

Selon Laurence Boccolini, c’est Facebook qui doit réagir pour mettre un terme à ces arnaques sur le réseau social. Mais face à l’inaction de Facebook, Laurence Boccolini s’apprête à attaquer le réseau social de Mark Zuckerberg : "Mais de qui se fout vraiment Facebook ? Ils sont les supports de ces arnaques et sont donc responsables EUX et pas moi ou tous ces gens connus qui se font voler leur image. Bref ça sent l’assignation... Les tribunaux EUX peut être arriveront à protéger les utilisateurs de Facebook et à demander à ce support de mettre un peu d’ordre dans ce trop long jeu de cache-cache...C’est une honte absolue. Ça fait des années que j’encaisse maintenant je vais attaquer".

Par Alexia Felix