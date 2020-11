Laurence Boccolini interpellée sur son mari Mickaël Faikaïlo : sa mise au point cinglante

Si elle a quitté Facebook à cause d'un scandale, Laurence Boccolini reste néanmoins très active sur Instagram. Sur le célèbre réseau social, l'animatrice partage quelques clichés de son quotidien... et pousse régulièrement des coups de gueule ! Après s'être agacée contre les marques qui utilisent son image sans consentement et après avoir livré son avis bien tranché sur la série "Emily in Paris", l'animatrice qui officie désormais sur France 2 évoque aujourd'hui sa vie privée.



L'animatrice a en effet répondu à un internaute qui l'interrogeait sur l'absence totale de clichés de son mari Mickaël Faikaïlo sur ses réseaux sociaux. "Vous avez publié les photos de votre mariage. Et ensuite, vous revendiquez le respect de votre vie privée. Où est la logique ? Dans votre compte Instagram, vous montrez votre chat, votre baguette de pain, vous parlez de votre fille, vous évoquez vos problèmes de santé, mais bizarrement, vous ne mentionnez jamais votre mari. Où est-il ?" a demandé cet internaute.

Laurence Boccolini fait une mise au point sur son mari

De quoi agacer l'animatrice de 57 ans qui a répondu avec colère. : "Ça s’appelle la liberté d’expression… Voire la démocratie. Je parle de ma baguette de pain et de mes chats et de MA maladie. Avez-vous déjà vu des photos de ma fille dans les magazines ? Non, c’est son histoire à elle. Vous avez vu des photos de mon mariage en 2004 oui, et plus rien. Jamais. Car c’est notre histoire et son histoire et c’était le deal : vous avez vu, vous ne verrez plus", a-t-elle lancé.



Dans les colonnes du magazine Gala, l'ancienne présentatrice du Maillon Faible avait expliqué qu'elle met un point d'honneur à protéger la vie privée de son mari car ce dernier ne souhaite pas être apparaître dans les médias.



