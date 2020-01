Laurence Boccolini mariée : pourquoi son époux reste discret

Laurence Boccolini a le vent en poupe. L’animatrice vient de remporter la première saison de "Mask Singer". Déguisée en licorne, la présentatrice de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" a bluffé avec sa voix le jury et les téléspectateurs. Une prestation qui lui a valu d’être approchée pour participer à une comédie musicale. Celle qui présente "Le Grand Concours des animateurs" sur TF1 ce vendredi 10 janvier reste par contre extrêmement discrète sur sa vie de famille. Si elle partage avec sa communauté quelques anecdotes sur sa vie de maman, jamais elle n’aborde sa relation avec son mari, Mickaël Fakaïlo. Si celui-ci a connu une petite notoriété en 2003 en terminant deuxième dauphin au concours Mister France, il est retombé dans l’anonymat depuis. Laurence Boccolini avait évoqué ce désir de discrétion en 2017 dans une interview accordée à Télé Loisirs. "Le jour de notre mariage, on a fait des photos pour un magazine, histoire d’être tranquilles une fois pour toutes. Même s’il reste le dauphin de Mister France, mon mari a un peu changé, et on ne le reconnaît pas. Il travaille, je ne vous dirai pas où et on lui fout une paix royale", expliquait-elle.

Son mari, deuxième dauphin de Mister France en 2003

Le 5 janvier 2020, l’animatrice de TF1 revenait sur le sujet en réponse à un internaute curieux qu’elle revendique "le respect à [sa] vie privée". "Je parle de ma baguette de pain et de mes chats et de MA maladie. Avez-vous déjà vu des photos de ma fille dans les magazines ? NON. C’est son histoire à elle. Vous avez vu des photos de mon mariage en 2004 oui et plus rien. Jamais. Car c’est notre histoire et SON histoire et c’était le deal : vous nous avez vus, vous ne nous verrez plus", écrivait-elle. Pour la présentatrice et son mari, leur maxime, c’est "pour vivre heureux, vivons cachés."

Par Ambre L