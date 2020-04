Laurence Boccolini métamorphosée : l'animatrice dévoile un nouveau look capillaire

En plein confinement, Laurence Boccolini continue de surprendre les internautes. Très active sur Instagram, l'animatrice garde le contact avec ses abonnés depuis chez elle. A de nombreuses reprises, elle a dévoilé ses talents de chanteuse à travers des reprises partagées en vidéo. Après avoir fait une petite pause en raison de sa polyarthrite rhumatoïde, Laurence Boccolini a fait son retour toujours en musique et donné un nouveau rendez-vous à ses abonnés pour échanger avec eux. Mais ce lundi 13 avril, l'animatrice a de nouveau créé la surprise.

Laurence Boccolini retrouve une perruque brune

Alors que le confinement est l'occasion de ranger chez soi, Laurence Boccolini a déniché dans ses affaires une ancienne perruque brune. Une fois avec ce nouveau look capillaire, l'animatrice a dévoilé le résultat sur Instagram. "Quand tu retrouves une vieille perruque et que tu te dis que ça va te faire passer le temps. Et je ne sais même pas si elle est dans le bon sens !!!", s'est-elle amusée. En brune, Laurence Boccolini a reçu de nombreux commentaires élogieux. "Le brun te va bien", lui a écrit la danseuse Candice Pascal. "Ça vous va très très bien ! Vous devriez devenir brune", "Trop belle en brune", "Mieux que le blond !!!", "J'adore cette couleur.. Cela vous embelli plus encore", se sont enthousiasmés ses abonnés. Si Laurence Boccolini est blonde, elle a déjà été brune il y a une dizaine d'années. Il y a quelques temps, elle s'était remémorée cette période en partageant une photo d'elle dans le film "Tu peux garder un secret ?".

Par Marie Merlet