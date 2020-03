Laurence Boccolini : Nabilla lui adresse un nouveau tacle

Nouveau challenge pour Nabilla. Dès ce lundi 2 mars, la jeune maman du petit Milann présentera une nouvelle télé-réalité diffusée sur Amazon Prime Video : "Love Island". Pour l'occasion, elle s'est confiée à Télé Loisirs sur ses débuts, son expérience dans TPMP et surtout elle adresse un tacle à Laurence Boccolini. Les deux femmes se sont déclarées la guerre sur Twitter et Nabilla n'hésite pas à relancer les hostilités. À l'origine de ce qui les oppose, le cadeau d'anniversaire de Thomas Vergara à sa femme, un sac en crocodile d'une valeur astronomique de 380 000 euros ! Les échanges Twitter sont vifs et Nabilla clôt les débats en bloquant la présentatrice. Ce lundi 2 mars, Télé Loisirs publie l'interview de la jeune femme de 28 ans. Interrogée sur son appétence pour Twitter, Nabilla envoie une énième pique à Laurence Boccolini…

"Laurence Boccolini, qui a l'âge de ma mère"

"J'adore Twitter !" s'exclame Nabilla qui n'hésite pas à répondre à ceux qui la critiquent. La jeune femme l'assume, "Sur ce réseau, les utilisateurs ne rigolent pas, ils sont très directs et n'ont aucun filtre. Ils n'hésitent pas à dire de façon très claire s'ils aiment ou non quelque chose ou quelqu'un". Si elle estime avoir de la "chance" d'être soutenue par "sa communauté bienveillante", elle a l'habitude d'être critiquée et adresse alors un tacle à Laurence Boccolini. "J'ai pas très bien compris pourquoi Laurence Boccolini, qui a l'âge de ma mère, s'est mêlée de ma vie. Je lui ai répondu car je n'ai peur de rien". Reste à savoir si l'ancienne animatrice du "Maillon faible" lui répondra…

Par Non Stop People TV