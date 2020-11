Laurence Boccolini partage son envie d'animer l'Eurovision avec Dave

Fin août 2020, Laurence Boccolini a quitté TF1 pour rejoindre France 2. Lassée par un manque de nouveaux projets, l'animatrice s'est tournée vers la chaîne publique pour reprendre la présentation du jeu "Mot de Passe". "On me décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, et ça me gênait énormément. Comment peut-on être une animatrice phare avec seulement trois émissions par an ? Ma saison à venir se résumait au Grand Concours des animateurs", avait-elle confié au Parisien. Alors que l'animatrice a joué dans un épisode inédit de la série "Mongeville", diffusé ce samedi 21 novembre sur France 3, elle s'est confiée dans On refait la télé sur RTL à propos d'un événement qu'elle aimerait animer.

"Ça me plairait bien !"

Suite aux rumeurs concernant la présentation de l'édition 2021 de l'Eurovision, Dave a assuré dans la même émission qu'il avait évoqué cette idée avec Laurence Boccolini. "On s'est dit 'pourquoi pas'. Elle est caustique", a-t-il confié en précisant que ce duo n'est pas encore à l'ordre du jour pour autant. A son tour, Laurence Boccolini a affirmé être intéressée pour animer le concours avec Dave. "Ça me plairait bien !", a-t-elle assuré en évoquant son intérêt pour l’événement : "L'Eurovision, j'adore, c'est culte. Je regarde ça depuis que je suis petite". "Partante" pour cette nouvelle expérience, Laurence Boccolini s'est imaginée en train d'"agiter le petit drapeau" de la France et de dire "quand on est en 47e position, 'Attention, tout peut encore se jouer'". Mais pour le moment, l'animatrice n'a pas été contactée pour ce projet par la chaîne qui est au courant de son envie.

Par Marie Merlet