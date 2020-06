Laurence Boccolini : pourquoi elle pousse encore un coup de gueule sur Instagram

Les coups de gueule sont désormais monnaie courante pour Laurence Boccolini. Très active sur les réseaux sociaux, l’animatrice n’hésite jamais à partager ses émotions avec ses nombreux abonnés, notamment via Instagram.

Il y a quelques semaines, la maman de la petite Willow avait d’ailleurs pris la décision de fermer ses comptes Facebook et Twitter, lassée de nombreuses critiques à son égard. Furieuse, Laurence Boccolini avait également fait part de son envie de se retirer d’Instagram avant de se raviser : "C’est tellement plus intéressant, bienveillant, et on peut y suivre tant de choses" avait-elle déclaré à propos du célèbre réseau social.

ENCORE VICTIME D’UNE ARNAQUE, LAURENCE BOCCOLINI SE RÉVOLTE

Si l’animatrice avait déjà averti ses abonnés que certaines marques n’hésitent à utiliser son image à son insu pour promouvoir la vente de gélules amincissantes, elle est aujourd’hui obligée tirer la sonnette d’alarme à nouveau.

Ce mardi 2 juin, celle qui a remporté la première édition de "Mask Singer" a en effet publié deux images sur lesquelles elle figure. Se servant du fait que l’animatrice a perdu beaucoup de poids, les arnaqueurs écrivent : "Brûlez toutes les graisses sous-cutanées en 3 jours" en légende des clichés.

De quoi écœurer l’animatrice de 57 ans : "ATTENTION, si vous rencontrez ceci sur Instagram, SIGNALEZ ces comptes : ce sont des arnaques qui volent nos images », a-t-elle avancé de s’énerver contre Instagram : "Nous ne savons plus quoi faire pour que ça s’arrête. Instagram ne fait rien et ils en profitent. Donc ces ‘pubs’sponsorisées sont des ARNAQUES. Merci de les signaler".



Par E.S.