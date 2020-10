Laurence Boccolini : pourquoi elle refuse de parler de sa vie privée

Fin août, Laurence Boccolini faisait une grande annonce. Après vingt ans de bons et loyaux services sur TF1, l'animatrice annonçait qu'elle quittait la première chaîne pour rejoindre France 2. Une décision qui selon elle, n'a pas été si compliquée à prendre. Invitée sur le plateau de "On refait la télé" sur RTL, elle se confiait : "Je faisais trois émissions par an sur TF1 et j'avais l'impression de ne pas travailler du tout.Je n'ai même pas eu d'explications avec TF1 puisque je n'étais pas en contrat d'exclusivité (...) Je n'ai rien dit du tout en partant, je n'avais rien à dire, je n'étais pas sous exclusivité avec eux".

Elle révèle ensuite que cette décision arrangeait les deux parties. Et pour cause, personne n'a essayé de la retenir. "Pendant 19 ans, il y a eu plusieurs directions. Ce n'était pas la même direction et ils ne m'ont pas retenue du tout (...) On s'est quittés en très bons termes puisqu'on ne s'est pas vus ! Moi je ne pars pas en colère, ni avec de la rancune, ni avec aucun sentiment négatif. C'est comme ça, ils font ce qu'ils ont à faire pour leur chaîne, moi je fais ce qu'il faut pour ma vie".

elle remet les pendules à l'heure

C'est donc tout naturellement que Laurence Boccolini qui a récemment poussé un coup de gueule contre la série Emily In Paris, était invitée ce lundi 12 octobre dans "Je t'aime, etc", diffusée également sur France 2. Elle est revenue sur ses nombreux projets et en a profité pour faire une mise au point, notamment au sujet de sa vie privée. "Quand on m'interviewe, on pose des questions qui sont extrêmement personnelles et je dis que je n'ai pas envie de donner les coordonnées GPS de ma vie. Il y a des zones d'ombre parce que j'y ai le droit et je n'ai pas envie qu'on sache tout. Ce n'est pas parce que je veux les cacher. C'est juste, je ne comprends pas pourquoi il faudrait tout dire de soi".

Par J.F.