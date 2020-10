Laurence Boccolini pousse un violent coup de gueule contre TF1

C'est un départ qui avait énormément surpris. Animatrice emblématique de la chaîne TF1, Laurence Boccolini a annoncé fin août qu'elle rejoignait France Télévisions. Une décision qui semblait la ravir énormément. C'est dans les colonnes du Parisien qu'elle annonçait la nouvelle : "J'avais la sensation de ne plus travailler du tout et de tourner en rond. On me décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, et ça me gênait énormément. Comment peut-on être une animatrice phare avec seulement trois émissions par an ? Ma saison à venir se résumait au Grand Concours des animateurs". Mais alors qu'elle annonçait avoir quitté la chaîne "en bon termes", il semblerait que la réalité soit légèrement différente.

"oubliez-moi !"

Dans une interview accordée à PureMédias ce dimanche 18 octobre, Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1 déclarait que Laurence Boccolini qui s'en est récemment pris à une série Netflix animait plus de 14 primes par an. "Je suis donc très surprise d’apprendre que je faisais 14 primes par an. C’était donc une époque formidable pour moi ! Je rêve. Alors, ou ce monsieur me confond avec un autre animateur (c’est possible car nous avons dû nous rencontrer de visu que deux ou trois fois ces deux dernières années et il peut avoir très bien oublié mon visage), ou il ne connaît pas ses grilles de programmes, ou bien il m’en doit 10 car après de nombreuses vérifications je n’en ai fait que 4 sur la saison septembre 2019 à juin 2020".

Avant de conclure : "Gardez-vous de réécrire mon histoire comme cela vous arrange. Nous sommes trop nombreux à connaître la bonne version". Et de conclure : "Je vous en prie cher Rémi, faites ce que vous savez faire le mieux, et que vous avez si bien fait depuis des années : oubliez-moi !"

Par J.F.