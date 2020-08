Laurence Boccolini quitte TF1 et rejoint France 2

Surprise dans le mercato télé. Selon les informations du Parisien ce mardi 11 août, TF1 perd l'une de ses animatrices emblématiques : Laurence Boccolini. Présente depuis 2001 dans le groupe privé, l'animatrice s’apprête à rejoindre France Télévisions. Pour relancer le jeu "Mot de passe", précédemment présenté par Patrick Sabatier entre 2009 à 2016, France 2 s'est tourné vers Laurence Boccolini. Dès le lundi 31 août prochain, l'animatrice habituée des jeux télévisés, sera présente à l'écran chaque jour à 10h50.

Laurence Boccolini délaissée par TF1 ?

Sur TF1, Laurence Boccolini a rencontré le succès avec ses jeux du "Maillon faible" entre 2001 et 2007, puis "Money Drop" entre 2011 et 2017. Aux commandes du "Grand concours" depuis le départ de Carole Rousseau, elle avait aussi présenté "Big Bounce Battle" et formé un duo avec Christophe Dechavanne dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" le temps d'une saison. Mais ces dernières années, Laurence Boccolini regrettait de ne plus être autant présente sur TF1. Si elle a remporté la première saison de "Mask Singer" fin 2019 où elle a dévoilé ses talents de chanteuse, l'animatrice n'a présenté qu'"une seule émission à elle" cette saison, souligne Le Parisien. La proposition de France 2 qui renforce ses visages féminins, a donc séduit Laurence Boccolini. Mais l'arrivée de l'animatrice sur le service public rappelle ses débuts où elle avait animé sur France 2 en 1995 "Que le meilleur gagne" et était passé sur France Inter dans "Rien à cirer".

Par Marie Merlet