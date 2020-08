Laurence Boccolini rejoint France 2 : la direction de TF1 réagit à son départ

Le départ de Laurence Boccolini sur TF1 pour rejoindre France 2 a créé la surprise. Présente depuis 2001 sur la chaîne privée, l'animatrice a animé plusieurs jeux télévisés à succès, notamment "Maillon faible" et "Money Drop". Mais ces dernières années ont semblé moins satisfaire Laurence Boccolini. Cette saison, l'animatrice n'a présenté qu'"une seule émission à elle". La proposition de France 2 pour relancer le jeu "Mot de passe", a donc été acceptée par Laurence Boccolini. "Nouvelle aventure, nouvelle route ! Le “mot de passe” aujourd’hui est : I love my job et tous ceux qui vont le faire avec moi", s'est réjouie l'animatrice qui sera aux commandes du jeu dès le lundi 31 août à 10h50.

Un départ en bons termes

Animatrice emblématique de TF1, Laurence Boccolini n'a pas pour autant quitté le groupe en mauvais termes. Dans une interview pour Puremédias, le directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, Xavier Gandon, a assuré que le départ de l'animatrice du "Grand concours des animateurs" a été accepté sans conflit. "La réalité est qu'aujourd'hui, au vu de l'orientation de l'access prime time vers la fiction, TF1 a moins de cases de jeux, ce que souhaitait faire Laurence", a-t-il expliqué entre les ambitions de TF1 et celles de Laurence Boccolini. C'est donc auprès de France 2 que l'animatrice va pouvoir renouer avec les jeux télévisés. "Elle part pour le faire sur France 2 en relançant un format international culte. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure et nous espérons la retrouver bientôt sur TF1. Elle reste évidemment la bienvenue", a-t-il assuré.

Par Marie Merlet