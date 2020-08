Laurence Boccolini rejoint France 2 : les raisons de son départ de TF1

C’est une surprise ! Après de longues années passées sur TF1, Laurence Boccolini rejoint France 2 pour relancer le jeu "Mot de passe". Celle qui a notamment animé "Money Drop" ou "Le Maillon Faible" était sur la chaîne privée depuis 2001. C’est un changement que les téléspectateurs s'apprêtent à vivre dès le lundi 31 août donc, jour de rentrée de Laurence Boccolini sur France 2. Mais son départ ne se fait pas en mauvais termes d’après Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales de TF1. "Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure et nous espérons la retrouver bientôt sur TF1. Elle reste évidemment la bienvenue", a-t-il confié à Puremédias. Jeudi 27 août, c’est au tour de Laurence Boccolini de revenir sur sa décision.

"Être devenue un bibelot"

"L’année dernière, j’ai tourné pour France 3 dans la série ‘Mongeville’. J’ai rencontré des équipes qui avaient envie de faire plein de choses différentes avec moi (…) Tout d’un coup, on me reconnaissait à nouveau comme animatrice" révèle Laurence Boccolini dans une interview accordée au Parisien. Elle fait ensuite des confidences sur sa situation à TF1 où elle avait la "sensation de ne plus travailler du tout et de tourner en rond". Elle indique ensuite que la saison à venir se résumait à la présentation du "Grand concours des animateurs" pour elle. "J’adore ce programme, mais je ne peux pas faire mon métier que ponctuellement". Elle fait alors part de son ressenti. "J’avais la sensation de ne pas être une priorité, d’être devenue un bibelot".

Des propos qui tranchent quelque peu avec ceux de TF1. Laurence Boccolini évoque alors la direction du groupe, "Je n’ai pas senti que quelque chose me retenait à TF1. Il y avait une absence totale de communication. J’attendais que mon téléphone sonne". Mais elle déclare n’avoir "aucune amertume, aucune haine" pour son ancienne chaîne désormais. L’animatrice confie avoir envie de faire "plein de choses : refaire de la fiction, animer une émission où il y a de la musique ou présenter un programme avec Olivier Minne".

Par Valentine V.