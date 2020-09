Laurence Boccolini rejoint France 2 : ses critiques acerbes envers TF1

C'est sans aucun doute le plus gros transfert de cette rentrée 2020. Après vingt ans de bons et loyaux services sur TF1, Laurence Boccolini a décidé de quitter le navire pour rejoindre France 2 et plus précisément la présentation du jeu "Mot de Passe" arrêté depuis 2016.

Dans les colonnes du Parisien, l'animatrice s'était confiée sur les raisons de ce départ : “J'avais la sensation de ne pas être une priorité, d'être devenue un bibelot. Ces dernières années, les projets de nouvelles émissions ne m'étaient jamais proposés. J'aurais adoré faire Good Singers avec Jarry, par exemple, ou reprendre Qui veut gagner des millions ? après Jean-Pierre Foucault. On me décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, et ça me gênait énormément. Comment peut-on être une animatrice phare avec seulement trois émissions par an ? Ma saison à venir se résumait au Grand Concours des animateurs".

Laurence Boccolini n'y va pas de main morte

Elle ajoutait ensuite : "Je n’ai pas senti que quelque chose me retenait à TF1. Il y avait une absence totale de communication. J’attendais que mon téléphone sonne. [...] Mais je n’ai aucune amertume, aucune haine".

Ce vendredi 4 septembre, Laurence Boccolini qui ne veut pas parler de sa perte de poids, a fait quelques confidences à TV Mag sur ce départ. Elle en profite pour lancer quelques piques qui risquent de ne pas plaire à TF1 : "Il n’y avait pas une grande communication - c’est un euphémisme - entre nous, je pourrais même dire que la communication était inexistante". Avant d'ajouter : "Un départ c’est quand on est avec des gens autour. Ça faisait longtemps que je n’avais plus la sensation d’être à TF1 donc je ne me suis pas dit qu’il fallait que je quitte la chaîne".

Par J.F.