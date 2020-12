Laurence Boccolini : sa remplaçante pour Le Grand concours des animateurs dévoilée

Le 11 août dernier, l'annonce du départ de Laurence Boccolini de TF1 a été une surprise. Quelques jours après, ses fans l'ont retrouvée sur France 2 aux commandes de l'émission "Mot de passe". D'après Xavier Gandon - directeur des antennes TV et digitales de TF1 - son départ ne s'est pas fait en mauvais termes. "Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure et nous espérons la retrouver bientôt sur TF1. Elle reste évidemment la bienvenue", confiait-il à Puremédias.

Au Parisien, Laurence Boccolini s'était confiée sur sa décision de quitter TF1 pour France Télévisions. "L'année dernière, j'ai tourné pour France 3 dans la série 'Mongeville'. J'ai rencontré des équipes qui avaient envie de faire plein de choses différentes avec moi (...) Tout d'un coup, on me reconnaissait à nouveau comme animatrice", disait-elle. L'animatrice s'expliquait ensuite sur sa situation à TF1 où elle avait la "sensation de ne plus travailler du tout et de tourner en rond". Et de conclure : "J'avais la sensation de ne pas être une priorité, d'être devenue un bibelot".

Qui pour succéder à Laurence Boccolini sur TF1 ?

Depuis 2001, Laurence Boccolini faisait partie de la chaîne TF1, animant des émissions telles que "Money Drop" ou encore "Le Maillon Faible". À la suite du départ de Carole Rousseau en 2018, l'animatrice avait été choisie pour la remplacer dans "Le grand concours des animateurs". La chaîne a ensuite mis quelques mois avant de décider quelle personnalité allait succéder à Laurence Boccolini et ainsi reprendre la main sur ce programme.

D'après des informations de Puremédias, c'est Alessandra Sublet qui a été choisie pour animer "Le grand concours des animateurs". Si cette dernière n'a pas encore réagi, elle a posté sur Instagram un message à l'attention des artistes, producteur et techniciens au lendemain des annonces du gouvernement. "Je pense à vous (...) Soyons solidaires afin que nous puissons tous très vite revenir vous voir au théâtre, au cinéma, dans tous les festivals et autres salles de spectacle. Se réunir à nouveau autour d'un bon verre et d'une bonne table. Gardons espoir et plein de bonnes ondes vers vous et n'oublions pas qu'au pied du sapin, la culture s'offre", a-t-elle posté.

Par Non Stop People TV