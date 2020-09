Laurence Boccolini : sa rencontre torride avec Elton John

Avant de devenir l’animatrice que l’on connaît, Laurence Boccolini a démarré sa carrière sur RTL. D’abord standardiste, puis assistante sur l’émission "Les Grosses Têtes", c’est grâce à une rencontre que Laurence Boccolini a fait ses débuts en tant qu’animatrice.

Invitée ce vendredi 4 septembre dans "C à vous" sur France 5, celle qui a pris les commandes de "Mot de passe" (France 2) raconte : "J'étais passionnée de radio, je ne regardais pas beaucoup la télé, je ne voulais pas faire de la télé, je voulais faire que de la radio. Donc j'écoutais Jean-Bernard Hebey qui faisait Poste restante le dimanche après-midi (...) C'était mon truc, et donc, il faisait Poste restante et donc, je ne sais pas pourquoi j'étais fan d'Elton John à l'époque, faut pas me demander pourquoi... Et il y avait un concours ! Maintenant, j'ai du recul, mais j'étais archi fan !".

"Elton John m’a embrassé sur la bouche"

Laurence Boccolini n’avait que 16 ans à l’époque. Elle décide de participer à "un concours qui était de poser une question sur une carte postale". "J’ai envoyé 57 cartes postales, 57 questions, et Jean-Bernard Hebey a appelé ma maman en disant : 'Bah voilà, est-ce qu'elle pourrait venir ? Parce qu'on a 57 bonnes questions.' Donc une interview. Ils m'ont reçu à RTL, et moi, j'étais dans la salle et j'ai fait les cinq heures d'émission avec lui, à côté", se souvient la maman de Willow. Cette rencontre avec son idole est un souvenir que Laurence Boccolini ne pourra jamais oublier. Et pour cause, le chanteur lui avait offert… un baiser ! "Il m’a embrassé sur la bouche", assure Laurence Boccolini.

Un souvenir qu’elle avait déjà évoqué sur son compte Instagram le 25 octobre 2019 à l’occasion de la sortie de l’autobiographie d’Elton John. "La seule chose qui m'intéresse est d'approcher mon idole. Un dimanche d'hiver, affublée d'un blouson, de deux chemises d'homme superposées, petites lunettes à la Lennon sur le nez, je débarque avec cinq heures d'avance rue Bayard à RTL, un nounours en peluche bleu dans les bras. Il va enfin savoir que, parmi toutes les fans, c'est moi qui le connais le mieux, et qui l'aime le plus ! Aujourd'hui, je réalise que j'étais le stéréotype même de tout ce qui m'insupporte. Une vraie bécasse", confiait-elle.

