Laurence Boccolini : sa terrible anecdote sur son passage dans On n'est pas couché

L'animatrice fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et pour cause. Alors qu'elle officiait depuis vingt ans maintenant sur TF1, Laurence Boccolini a rejoint France 2 à la rentrée. On lui a confié la présentation du célèbre jeu, "Mot de passe" arrêté depuis quelques années.

Invitée de Sud Radio ce lundi 14 septembre, elle s'est confiée sur son actualité mais également sur le pire moment de télévision jamais vécu. C'était en 2008, Laurence Boccolini était présente sur le plateau d'On n'est pas couché pour parler de son livre "Puisque les cigognes ont perdu mon adresse". Ce dernier racontait son histoire et le fait qu'elle n'ait pas d'enfant malgré son envie. "Je me suis fait laminer. J'avoue que je le regrette un peu".

"Je ne me suis pas respectée ce soir-là"

En effet, les critiques ont été tellement violentes que Laurence Boccolini, qui a récemment rencontré Elton John, a fondu en larmes. "D'abord, vous n'êtes pas en état, c'est une chose qui vous arrive devant des millions de gens, c'est compliqué. Vous vous dites qu'on va vous appeler et qu'on va s'excuser parce que c'est quand même grave ce qui vous arrive (…)" a déclaré Laurence Boccolini.

Avant d'ajouter : "J'ai décidé, comme je fais beaucoup, de dire 'C'est arrivé, ça ne m'a pas fait mal'. Et puis c'est sorti quelques années plus tard où je me suis aperçu que ça avait laissé une très grosse trace. Et (...) je me dis qu'aujourd'hui, si ça arrivait ; je me lèverais, je m'en irais, je ne me laisserais pas défoncer comme ça. Parce que c'est ce que j'ai laissé faire. Je ne me suis pas respectée ce soir-là".

Elle raconte ensuite qu'elle a fondu en larmes sur le plateau. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Elle se souvient des paroles prononcées par Catherine Barma la productrice dans le casque du cadreur : "J'ai entendu la productrice dire 'Rapproche-toi d'elle, elle chiale'. J'ai vu une boîte de Kleenex arriver sous mon nez, je me disais 'Ne pleure pas, ne pleure pas, tu n'as jamais pleuré à la télé, il ne faut pas pleurer'. Mais ça sortait tout seul".

Par J.F.