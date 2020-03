Laurence Boccolini se confie sur son état de santé

Pour rendre le confinement plus agréable, Laurence Boccolini a pris l'habitude de chanter. Sur Instagram, l'animatrice qui avait dévoilé ses talents de chanteuse dans Mask Singer, a donné régulièrement rendez-vous à ses abonnés pour interpréter des chansons. Confinée chez elle, Laurence Boccolini a réjoui ses fans en donnant de la voix et reçu de nombreux commentaires élogieux. Seulement, depuis quelques jours l'animatrice n'a plus donné de nouvelles. Son absence a donc inquiété et suscité les interrogations des internautes. Ce vendredi 27 mars, elle a donné des nouvelles pour rassurer : "Ça fait quelques jours qu’on ne s’est pas vu. Deux jours je crois que je n’ai pas mis de chanson en ligne. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui m’ont envoyée des messages en me demandant : 'est-ce que vous allez bien ?'".

"Ça fait très très mal"

Si Laurence Boccolini n'a pas pu chanter dernièrement, c'est parce qu'elle souffre de la polyarthrite rhumatoïde qui provoque une sévère inflammation des articulations. "J’ai une polyarthrite et elle s’en fiche du confinement, du covid, de tout ! Les poussées d’arthrose arrivent quand on ne s’y attend pas. Et ça fait deux jours que j’ai très très mal", confie l'animatrice sur son état de santé. Laurence Boccolini explique ensuite qu'elle ne peut plus se soigner comme d'habitude depuis son retour du tournage de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". "Et comme je n’ai plus le droit depuis mon retour d’Afrique du Sud de prendre des anti-inflammatoires, je navigue avec un Doliprane par jour. Ça fait très très mal. Ça fait deux jours que je n’étais vraiment pas bien ! Je n’avais pas la tête à vous chanter des chansons parce que ça n’aurait pas été terrible", assure l'animatrice qui attend de se rétablir pour de nouveau chanter.

Par Marie Merlet