Laurence Boccolini sur France 2 pour l’argent ? Elle dément !

C’est une décision inattendue. Laurence Boccolini quitte TF1 pour France 2 après plus de 15 ans passés sur la chaîne. Sur France Télévisions, l’animatrice relance le jeu "Mot de passe" dès ce lundi 31 août. Dans une interview accordée au Parisien jeudi 27 août, elle évoque les raisons de son départ. Si elle connaissait déjà Takis Candilis, le directeur des programmes du groupe, c’est surtout son rôle dans la série "Mongeville" qui lui a ouvert les yeux. "J’ai rencontré des équipes qui avaient envie de faire plein de choses différentes avec moi (…) Tout à coup on me reconnaissait à nouveau comme animatrice". Elle le concède, elle avait la sensation de "tourner en rond" sur TF1.

Des salaires "incomparables"

Elle l’assure, son départ de TF1 se fait sans "aucune amertume, aucune haine". Une question se pose alors, son arrivée sur France 2 serait-elle motivée par l’argent ? Laurence Boccolini dément. Elle précise que "les salaires sont beaucoup plus élevés sur TF1. C’est incomparable". Puis elle ajoute qu’elle n’est pas salariée, "pas plus à France Télévisions qu’à TF1 où je n’avais pas de contrat d’exclusivité". La présentatrice explique qu’elle est "payée à l’émission". C’est-à-dire que lorsqu’elle ne travaille pas, elle ne touche pas de revenu. Mais son envie de travailler est plus forte. Si le salaire est plus bas sur France 2, elle retrouve plus de régularité que sur TF1 où sa saison se résumait au "Grand Concours des animateurs". "J’avais la sensation de ne pas être une priorité, d’être devenue un bibelot" confie Laurence Boccolini. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est tournée vers la chaîne qui lui proposait de nouveaux projets.

Par Non Stop People TV