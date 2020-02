Laurence Boccolini victime d'abus : son énorme coup de gueule sur Instagram

Dans "Le Maillon Faible", elle était impitoyable. Les candidats devaient voter pour éliminer l’un des leurs. Et Laurence Boccolini au centre assénait au candidat désigné pour partir par ses pairs "vous êtes le maillon faible, au revoir". C’était en 2001 sur TF1 et Laurence Boccolini allait devenir une animatrice phare de la chaîne. On le sait moins, pourtant elle n’a pas toujours fait de la télévision. Laurence Boccolini a en effet débuté sa carrière à la radio, sur Radio télé Yvelines en 1981 avant de rejoindre RFM en 1982. Dimanche 2 février, elle a partagé sur son compte Instagram une vieille photo de ces années-là.

"Ce fut parfois brutal et injuste" écrit Laurence Boccolini

On la voit dans un pull bleu électrique avec un énorme collier au micro de la radio. "Moi à 20 ans au micro de RFM a Vélizy", écrit Laurence Boccolini. Une publication dans laquelle elle pousse un coup de gueule. Elle explique qu’à l’époque, elle est la "première fille à l’antenne car on préférait les voix suaves des hommes". "Il fallait se battre car les places étaient rares", continue Laurence Boccolini expliquant qu’elle arrivait au travail à minuit et animait la tranche de la nuit jusqu’à 6 heures du matin. Le salaire était inexistant et son père lui apportait à manger pendant ses heures de travail. Mais ce n’est pas le plus dur, estime celle qui a remporté récemment la première édition de "Mask Singer".

"Ce fut parfois brutal et injuste, (tous médias traversés confondus) et du haut de mon grand âge aujourd’hui j’ai un regard différent de celui de l’époque. Je revois les abus verbaux, les pressions, les attitudes totalement inappropriées et inacceptables de certains (à tous les niveaux). À 20 ans on a une sorte d’innocence un peu naïve qui vous fait croire que c’est donc comme cela que ça se passait. Et on vous faisait croire que la moindre rébellion aurait raison de votre place. Cela prend du temps pour exiger le respect qu’on porte aux autres. Peu ont pris notre défense à l’époque", conclut Laurence Boccolini, fataliste.

Par Mélanie C.