Laurence Ferrari divorcée de Thomas Hugues : il se confie sur leur relation (exclu vidéo)

Arrivé sur CNews en janvier 2019, Thomas Hugues est depuis la rentrée aux commandes de "Soir Info", une émission composée de trois temps forts, comme il l'a expliqué dans une récente interview accordée à la chaîne. "Il y a d'abord un invité politique durant la première heure, avec une interview en deux temps, un face-à-face avec moi d'un quart d'heure et puis, ensuite, il y a deux éditorialistes - que j'appelle 'les chroniqueurs du soir' - qui approfondissent l'interview", a-t-il dit.

"Après cette première séquence, à 22h, il y a un débat d'une vingtaine de minutes sur le thème d'actualité fort du jour durant lequel, en plus des chroniqueurs du soir, on reçoit deux ou trois invités. Le troisième temps est un grand journal de quarante minutes, à retrouver tous les jours à 22h40, dans lequel il peut aussi y avoir des invités", a-t-il poursuivi. À côté de ça, Thomas Hugues officie également à la radio dans "La curiosité est un vilain défaut", émission diffusée sur RTL.

"On s'entend bien"

En venant sur CNews après un passage sur iTÉLÉ en 2007-2008, Thomas Hugues a retrouvé son ex-épouse, Laurence Ferrari. L'ex-couple s'est séparé en 2007 après plus de dix ans de mariage. Invité ce mercredi 22 janvier sur le plateau de "Face aux médias" sur Non Stop People, le journaliste a été interrogé sur l'éventualité de peut-être un jour retravailler avec l'animatrice. En a-t-il envie ? "Ça arrivera peut-être, je n'en sais rien", a-t-il répondu à Jacques Sanchez.

Et de préciser : "En tout cas, ça ne sera pas un souci. On s'entend très bien. La vie a fait qu'on a suivi des chemins différents. On s'est séparés. Mais on est d'abord et toujours un couple de parents. On a deux grands enfants qui s'appellent Baptiste et Laëtitia, qu'on adore. On reste des parents avant tout, donc on s'entend bien. On ne sait jamais, si l'opportunité se présente, on sera heureux de le faire".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer l'émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV