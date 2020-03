Laurence Ferrari : sa drôle de réaction devant la statue de cire de Renaud Capuçon

Le violoniste Renaud Capuçon est venu présenter son livre, "Mouvement perpétuel" dans "C à vous" mardi 10 mars. L'occasion pour Anne-Elisabeth Lemoine de revenir sur un échange qu'il raconte avec son fils Eliott, 9 ans, qu'il a eu avec sa femme Laurence Ferrari. Ce dernier a alors déclaré, "Oui mais dans les trente, c'est toi le meilleur" lorsque son père lui expliquait que dans son métier il n'y a pas de classement comme au sport. Eliott ne l'entend pas de cette oreille. Une remarque touchante qui fait réagir le violoniste, "Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais nul, mais je voulais quand même lui expliquer que ce n'était pas comme le sport, une compétition". Renaud Capuçon excelle dans son art. Preuve supplémentaire, il a désormais sa statue de cire au célèbre Musée Grévin. "C'est un très beau signal pour la musique classique avec 700 000 visiteurs par an (…)" a réagi Renaud Capuçon au Dauphiné Libéré.

"Tous les petits défauts que je lui connais"

Le musicien a pu également découvrir la réaction de sa femme, Laurence Ferrari, face à sa statue. Un moment filmé par les équipes de "C à vous" au Musée Grévin. Et elle n'hésite pas à rigoler des ressemblances : "Je regarde tous les petits détails que je connais, tous les petits défauts que je connais... Il lui ressemble vraiment, hein, c'est très troublant, vraiment !" Renaud Capuçon, lui, semble amusé de cette séquence qui n'est pas terminée. Est-ce que Laurence Ferrari emmènerait la statue avec elle ? Elle lance alors une petit pique à son mari ! "Alors pourquoi pas, parce que comme mon mari est très absent comme vous le savez, ça me fera évidemment une petite présence pour les 200 jours où il n'est pas là pendant l'année !"

L'échange fait rire sur le plateau de "C à vous". Mais Renaud Capuçon tient à rassurer son épouse, il devrait être plus présent… "Et voilà, prends ça !" s'amuse le violoniste qui précise ensuite, "Avec toutes les annulations vous savez je vais être assez longtemps à la maison". Il précise avoir eu "15 annulations cet après-midi de concerts jusqu'au mois de juin" dans la seule journée du 10 mars. Renaud Capuçon fait référence à l'épidémie de coronavirus qui touche de nombreux pays dont la france. Pour stopper la propagation du virus, des mesures sont prises, ainsi de nombreux concerts et représentations ont été reportés ou annulés.

La petite pique de Laurence Ferrari lors de la présentation de la statue de cire de son mari @RCapucon au Musée Grévin.#CàVous pic.twitter.com/jtOHy6AVoO — C à vous (@cavousf5) March 10, 2020

Par Valentine V.