Laurence Ferrari : Thomas Hugues revient sur la médiatisation de leur couple (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu Thomas Hugues dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. L'occasion de s'entretenir avec lui sur différents sujets, notamment sur ses années passées au sein de TF1 en tant que journaliste, notamment lorsqu'il remplaçait Claire Chazal aux journaux du week-end. Est-il toujours en contact avec elle ?

"Ca fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'était une grande professionnelle", a-t-il dit. Il a ensuite évoqué son éviction de la chaîne, en septembre 2015. "Je peux comprendre le sentiment d'injustice qu'on ressent quand on vous annonce qu'on vous vire (...) Elle ne l'a pas vu venir", a-t-il répondu. Cet entretien lui a aussi permis de réagir au départ de Jean-Pierre Pernaut le 18 décembre dernier, aux commandes du 13h de TF1.

"Les paparazzades, c'était insupportable"

Dans la suite de l'interview, Thomas Hugues a accepté de revenir sur la relation amoureuse qu'il a eue avec Laurence Ferrari. Mariés en octobre 1993, ils ont eu deux enfants, Baptiste (1993) et Laëtitia (1995). Leur séparation a eu lieu en octobre 2007. Depuis, Thomas Hugues a refait sa vie avec Isabelle Roche, une productrice chez Endemol avec laquelle il s'est marié en avril 2011.

Avec Laurence Ferrari, comment a-t-il vécu la pression médiatique ? "Les paparazzades, c'est insupportable. Je comprends très bien l'intérêt du lecteur, mais le principe consiste à dire : 'Vous êtes des personnalités publiques donc on doit tout savoir et tout voir de vous'. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis bien conscient qu'aujourd'hui (...) c'est peut-être un discours un peu compliqué à entendre, mais c'était possible de scinder la vie professionnelle et personnelle. Ce n'est pas parce qu'on présentait une émission ensemble et que de temps en temps, on donnait une interview commune à un magazine que les paparazzis devaient nous choper en photos quand on partait en vacances", a-t-il dit.

