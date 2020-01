Laurent Bignolas bientôt évincé de Télématin ? Les surprenantes révélations

Il y a quelques mois, l'émission de France 2, "Télématin", était au centre de toutes les attentions. En cause : les nombreux départs de chroniqueurs emblématiques du programme, déjà présents sous l'ère William Leymergie, à l'instar d'Isabelle Chalençon. De son côté, Laurent Bignolas a quant à lui été pointé du doigt, accusé de harcèlement à l'encontre de ses collaborateurs. Et face aux déclarations de ces derniers, l'animateur avait tenu à se justifier, niant tout en bloc : "Il m'arrive de donner des conseils éditoriaux sur des angles, mais je choisis mes mots pour qu'ils ne heurtent pas, justement. Je fais au contraire très attention ces derniers mois à ce que je dis parce que je sais combien la situation est délicate pour tous. J'ai débarqué dans une équipe qui en partie ne voulait pas de moi. Je me suis donc prudemment glissé dans le modèle éditorial et je n'ai rien modifié. Je n'ai changé aucun chroniqueur par exemple !" se défendait-il dans les colonnes de Télé-Loisirs.

Laurent Bignolas bientôt poussé vers la sortie ?

Plusieurs mois après ces nombreuses bourrasques, le calme serait enfin revenu dans les coulisses de Télématin, à en croire les journalistes de Télé-Loisirs. Dans le numéro qui paraitra lundi 27 janvier, plusieurs membres de l'équipe du programme ont ainsi assuré que l'ambiance serait "en voie d'apaisement". Et si l'un des chroniqueurs, qui a souhaité rester anonyme, affirme avoir "retrouvé un certain bonheur à travailler à l'antenne", un autre relève un dernier petit bémol : "Là où William Leymergie concentrait tous les pouvoirs, Laurent Bignolas se voit laissé de côté." Plus étonnant encore, l'animateur, pourrait, selon des membres de l'équipe, se voir bientôt remplacé pas son joker, Damien Thévenot. Mais tout ceci n'en serait encore qu'au stade de la simple "spéculation". Laurent Bignolas continue de faire réagir…

Par Sarah M