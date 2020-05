Laurent Bignolas : un chroniqueur de Télématin prend sa défense (exclu vidéo)

Télématin fait son grand retour cette semaine après deux mois d’interruption due à la crise sanitaire liée au coronavirus. Laurent Bignolas reprend ainsi sa place de présentateur de l’émission après une saison entâchée par les critiques et les départs de nombreux chroniqueurs. Invité de Non Stop People, Frédéric Zeitoun, l’un des intervenants de l’émission, prend sa défense. "Avec Laurent, on se connaît moins bien sûr mais c’est quelqu’un d’absolument adorable, moi, ça se passe très bien avec lui. Ce n’était pas évident ce qui lui est arrivé. Il est arrivé dans une famille avec des gens qui étaient soudés depuis 20 ans et lui est arrivé en disant ‘maintenant il faut me faire une place à table", déclare-t-il dans "Good morning week-end". "Franchement, sa place, il l’a prise plutôt agréablement. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis-là, je sais qu’il y a des collègues qui ont préféré partir. Moi j’ai préféré rester et jusqu’à présent je ne le regrette pas du tout", continue le chroniqueur.

Laurent Bignolas dans une position délicate

"On ne peut juger les choses qu’à l’aune de son expérience. Moi j’ai vu arriver un monsieur qui a été absolument courtois, charmant et au quotidien d’un abord complètement accessible. Je sais que ce n’est pas l’avis de tous les chroniqueurs", ajoute encore Frédéric Zeitoun sur Non Stop People. "Avec moi, je ne parle pas au nom d’un syndicat, je ne parle pas au nom d’un groupement de chroniqueurs, en ce qui me concerne, je me suis toujours senti respecté par ce monsieur et je pense l’avoir toujours respecté et même plus", conclut le chroniqueur. "J'avais un peu le cul entre deux chaises. C'est un peu difficile parce que quand vous tenez à l'antenne pendant 3 heures avec des gens qui vous font la tête, qui vous visent, qui essaient de vous faire mal, ça fait de la peine", déclarait récemment de son côté Laurent Bignolas sur RTL.

