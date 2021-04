Laurent Boyer : Alice Dona revient sur leur séparation et sur son infidélité (Exclu vidéo)

Alice Dona est l'invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" ce jeudi 22 avril 2021. L'artiste est en pleine promotion d'un coffret exclusif qui contient 152 titres et qui est disponible depuis le 17 février sur le site www.mariannemelodie.fr au prix de 29,90 euros. Baptisé "Alice Dona : Anthologie 1963 - 1987", ce coffret - confectionné par Marianne mélodie - contient 6 CD regroupant la totalité des titres que la chanteuse a enregistré entre 1963 et 1987. Lors de cet entretien, Alice Dona a donné des nouvelles de sa fille Raphaëlle Ricci, expliquant qu'elle ne souhaitait "plus trop" faire de télévision aujoud'hui. "Ce fut difficile pour elle. Elle adorait ce qu'elle faisait au niveau du travail, du coaching, des élèves (NDLR, à la Star Academy). Et d'être confrontée à des gens, ce n'était pas son truc (...) C'était la méchante, on en avait fait un peu la méchante, ce qu'elle n'était pas. Elle a beaucoup souffert de ça", a-t-elle dit.

Elle s'est ensuite souvenue d'une scène survenue pendant son activité à la Star Academy. "J'ai assisté à un Noël où elle est arrivée en larmes chez moi, avec les cadeaux qu'elle avait achetés (...) et on lui avait écrasé tous ses paquets, parce qu'elle faisait partie des gens qui avaient décidé de se séparer de untel ou untel dans les élèves (...) Des gens lui ont écrasé ses paquets parce qu'elle était la méchante. C'est la seule personne qu'ils avaient sous la main pour l'insulter, la fustiger", a-t-elle lâché.

Une différence d'âge dont elle a souffert

Dans ce même entretien, Alice Dona a accepté de revenir sur sa relation avec Laurent Boyer, avec lequel elle a vécu 32 ans d'amour. Malgré leur séparation, l'ex-couple vit ensemble. En effet, la maman de Raphaëlle Ricci a révélé loger chez lui. "Ce n'est pas facile de vivre avec lui. Il est hyperactif", a-t-elle continué. Comment l'animateur a vécu la période sans télévision ? "Il la vit toujours. C'est très difficile parce qu'il a besoin de faire de l'image et d'aller au contact. On l'appelle, on l'a appelé pour des émissions, mais lui il aime bien aller jusqu'au bout des choses", a-t-elle répondu.

Alice Dona a poursuivi ses confidences en revenant sur les raisons de sa séparation avec Laurent Boyer. "Il y avait de l'amour. On ne s'est jamais dit autant de fois qu'on s'aimait et c'est vrai, on le pense. Mais c'était devenu insupportable au quotidien, et puis il y a cette purée d'épée de Damoclès de 12 ans qui nous sépare (...) J'en ai souffert de ça, au moment où je suis partie. Un homme, ça craque (...) Il ma trompée. Je l'ai très bien pris (...) Sa maîtresse me demandait des conseils : 'c'est normal s'il est comme ça où s'il dort tard le matin ?'", a-t-elle révélé.

