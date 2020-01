Laurent Delahousse : Alice Taglioni se moque de son compagnon dans C à Vous

A quelques jours de la sortie au cinéma du film "je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", Alice Taglioni enchaîne les entretiens dans les émissions. Il y a quelques jours, l'actrice était présente sur le plateau de On n'est pas couché. Et face à Laurent Ruquier, Alice Taglioni avait surpris tout le monde en avouant avoir accouché d'un petit garçon alors qu'elle était interrogée sur le Dry January : "Moi aussi, je fais le mois sans... J'allaite mon fils donc je ne vais pas boire". Et ce mercredi 15 janvier, c'est sur le plateau de C à Vous que la nouvelle maman était invitée. Visiblement très à l'aise, Alice Taglioni n'a pas hésité à évoquer son compagnon Laurent Delahousse avec qui elle est en couple depuis 2012. D'ordinaire très discrète sur sa relation amoureuse avec le journaliste de France 2, l'actrice s'est lâchée face à Anne-Elizabeth Lemoine et n'a pas hésité à se moquer de son compagnon.

Alice Taglioni reprend le "regard palpébral"

Alors qu'Anne-Elizabeth Lemoine faisait découvrir à Alice Taglioni le passage de Michel Cymès dans le programme lorsque ce dernier évoquait le "regard palpébral" de Laurent Delahousse, Alice Taglioni s'est amusée à imiter son compagnon : "Bonsoir", a lancé l'actrice, en prenant la célèbre intonation de voix avec laquelle Laurent Delahousse démarre ses journaux. "Moi aussi je l'ai", a-t-elle plaisanté. Michel Cymès avait lui aussi avoué qu'il était captivé par le regard de Laurent Delahousse : "C’est Laurent Delahousse qui le fait très très bien. J’ai déconné en le disant, mais c’est vrai que ça me fait penser à Laurent (...) Voyez la séduction quand il lance un reportage (…) C’est le syndrome Delahousse. Laurent, que j’adore, c’est vrai qu’il a une façon de lancer qui est souvent… C’est inconscient, mais c’est séduisant".

Par Alexia Felix