Laurent Delahousse : l'étonnante thèse de Michel Cymes sur son côté "séducteur"

Voilà plusieurs années maintenant que Laurent Delahousse fait sensation sur le service public. Au fil des années, le journaliste a su se faire une place de choix dans la grille de programmation de France 2, à la tête du 20h de France 2. Et s'il en fait fondre plus d'une, Laurent Delahousse n'est pas un cœur à prendre. C'est d'ailleurs sur le plateau du journal télévisé de France 2 qu'il a fait la connaissance de l'actrice Alice Taglioni, avec qui il file depuis des jours heureux. Sans pour autant abandonner ses airs de séducteur invétéré. Décrit comme le beau gosse du petit écran français, Laurent Delahousse ferait-il des jaloux ? Invité sur le plateau de "C à vous", mardi 7 janvier, Michel Cymes a adressé un petit message au journaliste de 50 ans.

Le regard qui tue

Face à Anne-Elisabeth Lemoine, le célèbre médecin a donné davantage d'explications sur le fameux "regard palpébral". Un terme scientifique qui qualifie cet instant où les paupières inférieures remontent vers le haut, et qui sert essentiellement pour la séduction entre deux personnes. "C'est Laurent Delahousse qui le fait très très bien. J'ai déconné en le disant, mais c'est vrai que ça me fait penser à Laurent" a ainsi estimé Michel Cymes. Et pour appuyer sa thèse, l'équipe de C à vous avait d'ailleurs préparé un montage vidéo de toutes ces fois où Laurent Delahousse a usé de son "regard palpébral" pour capter l'attention du public de France 2. "Voyez la séduction quand il lance un reportage (…) C’est le syndrome Delahousse. Laurent, que j’adore, c’est vrai qu’il a une façon de lancer qui est souvent… C’est inconscient mais c’est séduisant" a conclu Michel Cymes après avoir tenté, en vain, de reproduire le même regard. Il n'y a que Laurent Delahousse qui excelle dans le domaine !

Par Sarah M