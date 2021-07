Laurent Delahousse papa : rare photo de sa compagne et de leur fille Swann sur Instagram

Après une année bien chargée, Laurent Delahousse a pris des vacances pour se ressourcer et profiter des siens. Ainsi, le journaliste de 51 ans a posé ses valises dans un lieu qu'il n'a pas souhaité préciser. Et c'est avec sa compagne Alice Taglioni et leur fille Swann qu'il prend du temps pour lui. Cette dernière est née en février 2016. Dans un entretien à "Madame Figaro" accordé en avril dernier, l'actrice a fait de rares confidences sur sa fille, expliquant qu'elle avait une véritable passion pour l'écologie. "Si je laisse couler l’eau un peu trop longtemps à la maison ou si je me trompe dans le tri sélectif, je me fais sermonner", disait-elle. À noter que Laurent Delahousse et Alice Taglioni sont aussi les heureux parents d'un petit garçon prénommé Lino, né en 2019.

"Magnifique photo"

Sur Instagram, Laurent Delahousse ne manque pas une occasion de partager son quotidien avec ses abonnés. Ainsi, récemment, il a posé ses valises dans un lieu non précisé pour des vacances en famille. Régulièrement, il poste des photos de paysages, mais aussi de moments passés avec Alice Taglioni et leurs enfants. Lundi 26 juillet 2021, il a publié une photo en noir et blanc sur laquelle sa compagne apparaît de dos au bord d'une rivière, sa fille Swann juste devant elle, en train de tremper ses pieds. En légende, il a posté le message suivant : "My Love ('Mon amour' en français)". Un cliché qui a fait réagir sa communauté. "Superbe photo", a posté un internaute. "Magnifique photo", a poursuivi un autre.

Par Clara P