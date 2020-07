Laurent Delahousse : Son tacle à Eric Dupond-Moretti en direct

Membre du gouvernement depuis le 6 juillet dernier, Éric Dupond-Moretti signait ce dimanche 19 juillet, sa toute première intervention en tant que ministre de la Justice. Le célèbre avocat était en effet attendu sur le plateau du journal de 20 heures de France 2, pour une interview avec Laurent Delahousse.

Après l'avoir interrogé sur sa réaction quand on lui a proposé de reprendre ce prestigieux poste, le présentateur n'a pas manqué de le sonder sur ses anciens propos sexistes tenus il y a quelques années : "Je voulais parler des juges et des magistrats : est-ce qu’ils disposent en France, en tout cas vous l’avez déjà dit, d’une forme d’impunité ? Est-ce que les sanctions disciplinaires finalement, du conseil supérieur de la magistrature, répondent à des codes qui ne sont pas ceux auxquels vous adhérez ?" s'est interrogé le nouveau ministre.

"C’est un des grands chantiers, c’est la responsabilité des juges, déjà on va mettre en place cette justice de proximité" a-t-il ensuite lancé avant de se faire couper par un Laurent Delahousse ironique et un brin moqueur : "On sent déjà que vous avez changé". Légèrement agacé, Éric Dupond-Moretti demande alors : "Pourquoi ?".

"Vous prenez des précautions"

Laurent Delahousse lui explique alors : "Parce que vous êtes devenu ministre dans le langage, on sent que vous prenez des précautions. Mais à une époque, on vous entendait dire ‘quand même en France, ce n’est pas normal, les magistrats sont impunis’". Et le nouveau garde des Sceaux de répondre : "Attendez, je suis en train de vous dire qu’on va mettre un chantier qui est celui de la responsabilité des juges. Quant aux termes choisis Monsieur Delahousse, ces choses-là sont dites, mais les choses restent les mêmes non ?".



Souriant, Laurent Delahousse l'interroge à nouveau : "Je crois. Donc, vous allez mettre ce chantier en les consultant, en discutant avec eux ?". Le compagnon d'Isabelle Boulay a alors répondu : "Non mais moi je ne veux pas faire excès de moralisme, je veux évidemment discuter. Vous savez, j’ai entendu que c’était la guerre, la nomination du garde des Sceaux. Mais de la même façon que quand j’étais avocat je ne choisissais pas mes juges, je pense que les juges ne choisissent pas les gardes des Sceaux. Et ce qu’on a appelé la guerre, c’est en réalité l’application stricte de la constitution qui permet au Premier ministre et au président de la République de nommer à ce poste qui ils ont envie de nommer".



Un nouvel éhange houleux pour Éric Dupond-Moretti qui est, depuis sa nomination, pointé du doigt par les associations féministes.

Par E.S.