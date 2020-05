Laurent Gerra agacé, son coup de gueule contre les "artistes confinés"

Si la période de confinement a été difficile pour des millions de Français, de nombreuses personnalités ont profité de ces quelques semaines pour être plus actives que jamais sur les réseaux sociaux. Face à ce constat, Laurent Gerra n’a pas pu s’empêcher de pousser un coup de gueule lors d’une interview pour Télé Poche ce lundi 11 mai. Et l’ancien ami de Johnny Hallyday n’a pas été tendre dans ses propos : "Ils sont confinés mais on ne les a jamais autant vus via les réseaux sociaux ! Comme s'ils étaient investis d'une mission... On se demande bien laquelle ! Cette période devrait concourir à se mettre en retrait, à laisser reposer un peu la pâte mais non, il faut absolument s'exhiber, déballer sa vie, ses recettes, montrer ses abdos. Tant mieux dans un sens, ça me permet d'alimenter mes chroniques".

Agacement pendant le confinement

Des propos qui rejoignent ceux de Mathilde Seigner. Auprès de Paris Match, l’actrice française qui a soutenu de nouveau Romain Polanski, a elle aussi fait part de son agacement sur le comportement de certaines stars pendant le confinement : "Ce qui m’a amusée, je dois dire, c’est de voir que certains artistes ont eu besoin d’exister pendant ce confinement sur Instagram et de se filmer chez eux, comme s’ils avaient peur qu’on les oublie. J’avoue que ça m’a un peu gavée. J’ai moi-même été beaucoup sollicitée mais je n’avais aucune envie de montrer ma tronche. Je ne suis pas du genre à vouloir exister à tout prix. Cela a été une période d’introspection finalement plutôt enrichissante".

Par Alexia Felix