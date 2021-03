Laurent Gerra : ses touchantes confidences sur Michel Drucker

C'est un retour que les fans attendent avec impatience ! Ce dimanche Michel Drucker retrouvera à nouveau le chemin des plateaux télés. Après plusieurs mois d'absence à cause d'une lourde opération du coeur, l'animateur a vu sa rentrée reportée à plusieurs reprises à cause de son état de santé. Mais après plusieurs reports, sa rentrée a finalement été programmée pour le 28 mars.

Une émission très attendue et qui risque de rassembler plusieurs millions de téléspectateurs. À cause de la crise sanitaire de la Covid-19, cette dernière se fera sans public mais avec pléthore d'invités comme Eric Antoine, Gad Elmaleh, Anne Roumanoff ou encore Laurent Gerra.

"Michel est un battant"

Et à cette occasion, l'humoriste a accepté de se confier sur le retour de Michel Drucker et plus particulièrement sur leur belle amitié dans les colonnes de Télé-Loisirs, ce 28 mars. L'imitateur a tout d'abord confié qu'il avait eu peur pour son ami, mais qu'il avait confiance en lui : "Michel est un battant, j’étais sûr qu’il aurait la force de se sortir de ce truc. Sa volonté a épaté les médecins. C’est un exemple. Je ne sais pas comment on réagirait les uns et les autres, car lui était lucide sur ses maux…"

Laurent Gerra a ensuite confié que Michel Drucker le considérait comme "son petit frère" depuis leur première rencontre : "C’était il y a trente ans, dans les escaliers du cabaret Le Don Camillo, à Paris. Michel était venu voir un autre artiste. J’étais très impressionné, il m’a dit : "Je reviendrai vous voir". Ce qu’il a fait ! Et il m’a donné ma chance en prime time dans Stars 90."

Il s'est ensuite souvenu non sans émotion de cette belle surprise que lui avait réservée Michel Drucker pour ses 50 ans : "C’est un homme extrêmement émouvant… Michel fait partie de ma famille, vous savez. Pour mes 50 ans, il m’a fait la surprise de me rejoindre en TGV. J’ai eu les larmes aux yeux. Je lui ai dit : "Mon Kerdru est venu !"

Par J.F.