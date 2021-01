Laurent Maistret en deuil : sa mère est morte des suites de la Covid-19

Terrible période pour Laurent Maistret. L’ancien candidat de "Koh-Lanta", devenu animateur pour le groupe France Télévisions, a perdu sa mère Aïcha des suites de la Covid-19. Laurent Maistret a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram ce vendredi 15 janvier 2021. Laurent Maistret a accompagné son hommage d’une photo de sa défunte maman. "Et voilà Maman, après ton combat depuis un mois contre le Covid, Dieu t'a rappelé à lui... Tu sais à quel point tu comptais pour nous et à quel point je voulais que tu sois fier de moi. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure Maman que toi. Tu nous manques déjà tellement. Je continuerai à faire en sorte que tu sois fier de moi, je garderai le sourire quoi qu'il arrive même dans les moments les plus difficiles et je ferai tout pour rendre les gens heureux comme tu m'as appris .. Merci pour tout. Je t'aime Maman, tu peux te reposer maintenant. Allah y Rahma", a-t-il écrit.

"Je suis si triste pour toi !"

De nombreuses personnalités ont répondu à cette triste annonce. "Je suis si triste pour toi !", a affirmé l’animatrice Agathe Lecaron. Laurent Ournac a aussi écrit : "Mille pensées pour toi et les tiens Laurent…". Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, a partagé : "Toutes mes pensées t’accompagnent Laurent !!!". La maman de Laurent Maistret a été touchée, en 2016, par un cancer qu’elle a réussi à vaincre. Laurent Maistret avait dévoilé la maladie de sa maman en saluant "son courage" lorsqu’il participait à la septième saison de "Danse avec les stars" sur TF1.

