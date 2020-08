Laurent Maistret toujours célibataire ? Pourquoi il n’arrive pas à trouver l’amour

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la 31e édition de "Fort Boyard". Une saison dont le tournage a été différent des précédents à cause de la crise du coronavirus. Mais les équipes sont parvenues à s'adapter aux règles sanitaires, comme l'avait confié Olivier Minne sur Europe 1. "Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée (...) Les candidats arrivent masqués dans le programme. Ça dure quelques secondes et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer", expliquait-il.

Depuis le lancement de "Fort Boyard" sur France 2, de nombreuses personnalités se sont lancées à la conquête du Fort. Ainsi, les téléspectateurs ont pu retrouver Hugo Clément, Alexandra Rosenfeld, Claude de "Koh-Lanta" ou encore Daphné Bürki. Tous ont tenté de récolter un maximum d'argent pour une association. Ce samedi 15 août 2020, une nouvelle équipe débarque sur France 2. Menée par Alex Goude, elle est composée de Tiga, Vincent Dubois/Jean-Christian Fraiscinet du duo "Les Bodin's" et Laurent Maistret, qui signe cette année sa cinquième participation (2015, 2017, 2018 et 2019). Ces derniers jouent pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Toujours un coeur à prendre ?

C'est en participant en 2011 à "Koh-Lanta" que Laurent Maistret se fait connaître du grand public. Trois ans après, il gagne l'édition "All Stars" du jeu. Puis en 2016, ses fans le retrouvent dans la septième saison de "Danse avec les stars" qu'il remporte aux côtés de Denitsa Ikonomova. Côté coeur, l'animateur de 37 ans - vu sur Ushuaïa TV et France 2 - se fait plus discret. D'ailleurs, il a du mal à trouver l'amour, comme il l'avait confié au magazine Public en 2019. "Je ne suis pas du genre à virevolter... Mais c'est plus compliqué avec les filles depuis que je fais la télé", disait-il. Et de poursuivre : "Elles ont des préjugés sur moi, notamment celui du mec qui peut avoir tout ce qu'il veut ! Donc je suis toujours en train de me justifier. Je préfère une fille qui ne me reconnaît pas".

Au moment de l'interview, Laurent Maistret fréquentait quelqu'un, comme l'indiquaient nos confrères. "C'est compliqué. On ne sait pas trop ce qu'on veut", confiait-il. Depuis, il n'a fait aucune apparition au bras d'une jeune femme, pas même sur Instagram où il partage des moments de son quotidien. Le 3 juillet dernier, il a retrouvé Claude et Teheiura de "Koh-Lanta 2020" pour une samba improvisée sur le balcon de son appartement (voir ci-dessous).

