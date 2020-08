Laurent Ournac : attaqué sur son poids, ses fans prennent sa défense

Il y a quelques années maintenant, Laurent Ournac se faisait connaître du grand public avec sa participation à l'émission de TF1, "Mon incroyable fiancé". Dans ce dernier, il devait jouer le mari pas forcément idéal afin de piéger une jeune femme venue chercher l'amour. À l'époque, le comédien se bat tant bien que mal contre l'obésité. En 2014, le mari de Ludivine décide de prendre les choses en main et subit donc une opération. Il se fait poser une sleeve et se déleste en quelques mois de beaucoup de kilos. Une transformation qui avait vivement fait réagir à l'époque. L'acteur emblématique de Camping Paradis avait alors reçu le soutien de nombreux internautes qui avaient salué à plusieurs reprises son courage. Mais évidemment, cette perte de poids n'est pas sans conséquence.

"c'est sa vie"

Le 27 juillet dernier Laurent Ournac confiait à Voici qu'il continuait à se battre face à ses vieux démons. "C’est un long parcours. Les deux premières années, on est hyper content, on atteint assez vite un poids idéal alors on contourne un peu les règles du protocole et on regrossit. C’est là qu’il faut faire attention à ne pas rebasculer dans ses vieux réflexes, parce que la maladie est toujours là et la bataille est rude. Ma nutritionniste dit que c’est comme une partie de cartes dans laquelle les obèses n’auraient ni les joker ni les as…"



Actuellement en vacances, le comédien a posté une photo sur son compte Instagram mardi 4 août, et sa silhouette légèrement plus rebondie n'est pas passée inaperçue. Une internaute a alors commenté : " Que vous arrive t-il ? Après tant d'effort et une opération vous avez repris du poids ?". Un commentaire qui a vivement déplu à sa communauté qui s'est empressée de prendre sa défense : "Il me semble que cette question est déplacée et la réponse ne regarde que lui " , "vous ne savez pas de quoi vous parlez, c’est dur après l'opération et puis ça ne regarde personne c’est sa vie ! Et quand bien même pourquoi stigmatiser les gens qui ont un peu trop de poids ? Moi je trouve vraiment vachement mieux comme maintenant et ça ne change en rien sa personnalité" pouvait-on lire en commentaire.

Par J.F.