Laurent Ournac : Bientôt la fin de son personnage dans Camping Paradis ?

Le 16 mars dernier, lors d'une allocution aux Français, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures afin d'éviter la propagation du coronavirus. Au lendemain de son discours, la population a été invitée à rester chez elle. Une semaine avant le début du confinement, l'équipe de "Camping Paradis" était sur le tournage de la série. "On a commencé la première semaine de tournage le mardi 10 mars. Il s"est interrompu alors qu'il restait trois semaines", a confié Laurent Ournac dans un entretien à 20 minutes. Et de poursuivre : "C'était une ambiance particulière, parce qu'on avait les infos en continu. Dans l'équipe, plein de gens sont délocalisés et viennent de Marseille ou de Paris. Tout le monde était un peu inquiet d'organiser sa vie de famille avec des enfants qui vont plus à l'école alors qu'on est à 500 kilomètres de chez soi. On s'est retrouvés à 6 heures du matin le lundi et la mairie annonçait que le domaine skiable était fermé, la station terminait sa saison brutalement, et ça a mis un coup d'arrêt définitif à ce tournage".

Après avoir précisé que le tournage allait reprendre "à Martigues à la mi-août", Laurent Ournac en a dit plus sur l'épisode que TF1 diffuse ce lundi 6 juillet. Un nouveau volet qu'il a lui-même réalisé. "C'est une façon de m'investir davantage dans la série et de me challenger différemment. Quand on tourne depuis de longues années avec le même rôle, la même chemise, dans le même univers, il faut garder la fraîcheur des premiers épisodes et je trouvais que c'était une bonne façon de sortir de la routine, de m'investir différemment auprès des équipes (...) D'un point de vue pragmatique, je pense aussi à l'avenir. J'adore être devant une caméra, mais je pense qu'il y aura forcément des moments où l'on n'aura peut-être plus trop envie de me voir devant la caméra. Ce sera l'occasion de garder cette passion-là, celle de la fiction, en étant un peu plus dans l'ombre", a-t-il confié.

"On n'a pas envie de se séparer"

Dans ce même entretien, Laurent Ournac a évoqué le personnage qu'il incarne depuis 2006 dans "Camping Paradis", Tom Delormes. Un sujet qui l'a amené à s'interroger sur l'avenir de la série. "On peut-être évidemment plus proches de la fin que du début. Nous, ça fait 14 ans qu'on est là. Je nous souhaite de durer plus de vingt ans encore, mais en étant réaliste, on se dit que les choses s'arrêteront et, après tant d'années, c'est normal qu'on pense aussi à la fin. Malgré tout, je reste convaincu que ça ne veut pas dire que l'on n'a pas notre place", a-t-il confié

Il a précisé ensuite qu'il n'avait "pas envie de partir". "Des familles se créent au bout de quinze ans. On travaille avec les mêmes comédiens, les mêmes réalisateurs, la même équipe, c'est aussi une petite entreprise qui tourne. On n'a pas envie de se séparer, on a envie que ça dure le plus longtemps possible parce qu'on prend plaisir à la fabriquer de façon artisanale et en marge de ce qu'il se fait", a-t-il continué.

Par Non Stop People TV